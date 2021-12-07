Российские наемники помогли военным ЦАР отбить город у боевиков

Бойцы российской частной военной компании (ЧВК) Вагнера помогли солдатам Национальной армии Центральноафриканской республики (ЦАР) FACA отбить город Куанго на юге страны, который подвергся нападению со стороны боевиков «Коалиции патриотов за перемены» (CPC). Об этом сообщает Telegram-канал «Канал специального назначения».

По его данным, боевики атаковали Куанго, который располагается в префектуре Уака близ границы с Демократической Республикой Конго, 2 декабря. Предположительно, они намеревались в дальнейшем заняться разграблением населенного пункта, однако российские наемники помешали реализации их планов.

Отмечается, что после того, как бойцы ЧВК Вагнера в ходе спланированной ими совместной операции с FACA подошли к городу, представители СРС были вынуждены отступить. В настоящее время в окрестностях Куанго продолжаются мероприятия по зачистке. Кроме того, наемники ищут сообщников боевиков.

О потерях со стороны СРС, FACA и ЧВК Вагнера не сообщается.

В начале октября как минимум три десятка человек стали жертвами вооруженного нападения боевиков близ города Бамбари в той же префектуре. После этого мэр города призвал увеличить численность солдат FACA в данном районе для защиты мирного населения.

Повстанческое движение в ЦАР активизировалось перед президентскими и парламентскими выборами, прошедшими 27 декабря 2020 года. В том же месяце на фоне тяжелых боев между правительственными силами и повстанцами Россия по просьбе властей ЦАР направила в страну 300 военных инструкторов. В марте 2021-го стало известно, что при поддержке военных инструкторов из России FACA смогла отбить у боевиков около 30 городов.