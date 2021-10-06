Три десятка человек погибли при нападении боевиков в ЦАР

В ЦАР минимум 30 человек убиты в ходе атаки боевиков близ города Бамбари

Как минимум три десятка человек стали жертвами вооруженного нападения боевиков близ города Бамбари в префектуре Уака Центральноафриканской Республики (ЦАР). Об этом в среду, 6 октября, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу города Абеля Матчипату.

По словам градоначальника, атака была совершена накануне ночью в 20 километрах от Бамбари. Другие обстоятельства произошедшего не раскрываются.

На данный момент известно о 30 погибших и 10 пострадавших. К месту нападения были направлены машины, которые должны доставить в город раненых и тела жертв.

Как отметил Матчипата, в настоящее время Бамбари фактически окружен боевиками — их позиции находятся всего в 10 километрах от населенного пункта. Мэр признал, что в центре города есть военные, однако их недостаточно, чтобы обезопасить жителей.

«Я призываю увеличить численность солдат Национальной армии Центральноафриканской республики (ЦАР) FACA в районе города для защиты мирного населения», — заявил он.

Повстанческое движение в ЦАР активизировалось перед президентскими и парламентскими выборами, прошедшими 27 декабря 2020 года. В том же месяце на фоне тяжелых боев между правительственными силами и повстанцами Россия по просьбе властей ЦАР направила в страну 300 военных инструкторов. В марте 2021-го стало известно, что при поддержке военных инструкторов из России FACA смогла отбить у боевиков около 30 городов.