Куполу Новосибирского театра оперы и балета вернут исторический облик

Реставраторы вернут исторический облик куполу Новосибирского театра оперы и балета к декабрю 2023 года. Слова начальника Государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Новосибирской области Елены Медведевой приводит «Интерфакс».

Специалисты сообщили, что раньше крыша здания была однослойной с графическим орнаментом в виде лепестков. Однако при реставрациях в 1991 и 2004 годах декоративную обрешетку закрыли дополнительным металлическим слоем. По словам Медведевой, основная идея инициативы заключается в восстановлении купольной чешуи, которая потеряла свой первоначальный вид.

Второй идеей проекта стало изменение стропильной системы, которая находится под самим кровельным покрытием. Известно, что первые десятилетия с момента открытия театра оперы и балета она состояла из обычных бревен. Еще до 1991 года их заменили на деревянные брусья.

Ремонт и реставрация всей купольной системы театра оценивается почти в 1,2 миллиарда рублей.

Новосибирский государственный академический театр оперы и балета, здание которого является крупнейшим среди театров в стране, открылся 12 мая 1945 года. Здание имеет статус объекта культурного наследия России.

Ранее в декабре стало известно о том, что в историческом центре башкирской столицы планируют восстановить три старинных дома — речь идет об объектах культурного наследия «Особняк Воскресенских», «Дом Тихониных» и «Усадьба Бухартовских».