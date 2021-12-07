В Японии раскритиковали идею о налоговом режиме на Курилах

Глава МИД Японии Ёсимаса Хаяси раскритиковал идею российского законопроекта о предоставлении налоговых льгот новым организациям, зарегистрированных на южных островах Курильской гряды, заявив, что она идет вразрез с позицией Токио по территориальному вопросу и совместной экономической деятельности в регионе. Его слова приводит РИА Новости.

«Позиция Японии неоднократно озвучивалась российской стороне и заключается в осуществлении совместной экономической деятельности без ущерба политической позиции обеих стран», — сказал министр, добавив, что Япония намерена продолжить строить конструктивный диалог с Россией по данному налоговому режиму.

В конце ноября главы МИД России и Японии Сергей Лавров и Ёсимаса Хаяси провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили мирный договор относительно принадлежности Курил. Стороны «подтвердили намерение продолжать диалог», чтобы заключить мир.

Из-за спора о принадлежности южной части Курил Москва и Токио не могут подписать мирный договор по итогам Второй мировой войны. Япония считает острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и группу островов Хабомаи своими «северными территориями». В свою очередь, Россия не признает самого факта территориального спора.