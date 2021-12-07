Губернатор Ленобласти рассказал о подготовке к проведению «Формулы-1»

Для проведения этапа «Формулы-1» на трассе «Игора Драйв» в Приозерском районе Ленинградской области потребуются масштабные инвестиции, в том числе и из федерального бюджета. Об этом рассказал глава региона Александр Дрозденко во время пресс-конференции 7 декабря.

«Это, конечно, огромный почет. Понятно, что просто так "Формулу" не принять. Предстоят большие инвестиции, и за счет бюджета Ленобласти, и рассчитываем на федеральные инвестиции. 2023 год — год прихода "Формулы-1" и мы должны подойти к этому такой хорошей командой хорошего субъекта», — отметил Александр Дрозденко.

Губернатор подчеркнул, что в рамках улучшения инфраструктуры для проведения этапа Формулы-1 будет проведен ремонт железнодорожного вокзала в поселке Сосново и платформы «69 километр». Также для повышения транспортной доступности автодрома «Игора Драйв» предусмотрено строительство новых и реконструкция существующих развязок, обустройство кольцевого движения на трассах, реконструкция железнодорожных станций, обустройство парковок и подъездных автодорог.

О том, что российский этап «Формулы-1» будет проходить на автодроме «Игора Драйв» начиная с 2023 года, стало известно в июне 2021 года.

