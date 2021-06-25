Президент «Формулы-1» анонсировали гонку в Санкт-Петербурге

Президент «Формулы-1» Стефано Доменикали анонсировал проведение Гран-при России в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает РИА Новости.

Функционер отметил, что соревнования в Северной столице должны пройти в 2023 году на трассе «Игора Драйв». Он не уточнил, какая судьба ждет Гран-при Сочи, которое проводится с 2014-го.

В нынешнем сезоне после семи гонок в общем зачете лидирует нидерландский пилот Red Bull Макс Ферстаппен. Австрийская команда также возглавляет Кубок конструкторов.

Ближайшим стартом станет Гран-при Штирии в Австрии. Квалификация состоится в субботу, 26 июня, а гонка пройдет днем позже.