Бывший пилот «Формулы-1» призвал дисквалифицировать Мазепина

Бывший пилот «Формулы-1» Ральф Шумахер призвал дисквалифицировать российского пилота Haas Никиту Мазепина. Об этом сообщает Sport.Sky.de.

Специалист отметил, что россиянин заслуживает отстранения на одну гонку, так как своими действиями подвергает опасности жизнь участников заездов. По словам Шумахера, Мазепин очень мило общается за пределами трассы, но во время соревнований ведет себя безрассудно.

Немец раскритиковал Мазепина за маневр на Гран-при Азербайджана. Напарник пилота по Haas Мик Шумахер хотел обогнать россиянина, но тот воспрепятствовал этому. В итоге Мазепин финишировал 14-м и показал свой лучший результат в сезоне. Гонка прошла в воскресенье, 6 июня.

1 декабря прошлого года Мазепин подписал контракт с Haas. В дебютном сезоне россиянин пока не набрал ни одного очка и в общем зачете находится на предпоследней, 19-й позиции.