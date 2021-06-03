Отец Мазепина рассказал о проблемах сына с военной кафедрой

Основной владелец и председатель совета директоров Объединенной химической компании «Уралхим» Дмитрий Мазепин рассказал о проблемах с военной кафедрой у своего сына — пилота «Формулы-1» Никиты Мазепина. Об этом сообщает ТАСС.

По словам бизнесмена, это связано с невозможностью спортсмена посещать занятия из-за участия в гонках. «Ему сказали, что если он не появлялся на сборах регулярно, то кафедры не будет», — добавил Мазепин-старший. Он также отметил, что вопрос является актуальным не только для его сына, но и для всех профессиональных спортсменов, учащихся в вузах.

Мазепин обучается в Московском государственном университете имени М.В. Ломоносова. 1 декабря прошлого года он подписал контракт с командой «Формулы-1» Haas. В дебютном сезоне россиянин ни разу не поднимался в гонках выше 17-го места. В общем зачете он находится на последней, 20-й позиции.

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