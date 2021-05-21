Британский пилот Mercedes Льюис Хэмилтон назвал «Формулу-1» клубом сыновей миллиардеров. Его слова приводит AS.

«Считаю, что сейчас "Формула-1" стала клубом сыновей миллиардеров. Если бы я начал гоняться сегодня, будучи представителем рабочего класса, это было бы невозможно, потому что у других детей гораздо больше денег», — заявил Хэмилтон. Британский гонщик отметил, что хотел бы, чтобы автоспорт стал более доступным.

В данный момент в «Формуле-1» выступают трое сыновей миллиардеров: россиянин Никита Мазепин (Haas), а также канадцы Лэнс Стролл (Aston Martin) и Николас Латифи (Williams). В нынешнем сезоне из них троих только Стролл набрал очки личного зачета, с 5 баллами он располагается на 11-м из 20 мест, Латифи и Мазепин замыкают рейтинг пилотов.

14 мая бывший пилот «Формулы-1» Николас Кьеза выразил мнение, что другие гонщики на трассе не уважают Мазепина и жалуются на действия 22-летнего россиянина из-за денег его отца-олигарха — Дмитрия Мазепина. Он является основным владельцем и председателем совета директоров Объединенной химической компании «Уралхим» — титульного спонсора Haas. По данным Forbes, его состояние составляет 1,3 миллиарда долларов.

Хэмилтон — семикратный чемпион «Формулы-1». Последний раз он побеждал в чемпионате в прошлом сезоне.