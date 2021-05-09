Россиянин Мазепин объяснил преклонение колена перед гонкой «Формулы-1»

Российский пилот Haas Никита Мазепин объяснил преклонение колена перед стартом гонки Гран-при Испании. Об этом он рассказал в своем Instagram.

По словам спортсмена, он решился на жест в знак уважения к ветеранам Великой Отечественной войны и всем людям, причастным к Победе.

Эпизод с преклонением колена Мазепиным произошел на традиционном построении спортсменов перед гонкой, которая прошла в воскресенье, 9 мая. Ранее в нынешнем сезоне россиянин не прибегал к этому жесту.

Заезд завершился победой пилота Mercedes Льюиса Хэмилтона. Мазепин занял предпоследнее, 19-е место.

В октябре прошлого года Хэмилтона возмутили действия российского гонщика Даниила Квята, выступавшего за Alpha Tauri. Участники соревнования неоднократно проводили акции против расизма. За 15 минут до старта гонок пилоты вставали на одно колено. При этом Квят отказался принимать участие в акции, заявив, что она противоречит русскому менталитету.