Россиянин Мазепин встал на колено перед гонкой «Формулы-1»

Российский пилот Haas Никита Мазепин встал на одно колено перед стартом гонки Гран-при Испании. Об этом сообщает «Чемпионат.com».

Это произошло на традиционном построении спортсменов. Ранее в нынешнем сезоне россиянин не прибегал к этому жесту.

Гонка прошла в воскресенье, 9 мая, и завершилась победой пилота Mercedes Льюиса Хэмилтона. Мазепин занял предпоследнее, 19-е место.

В октябре прошлого года Хэмилтона возмутили действия российского гонщика Даниила Квята, выступавшего за Alpha Tauri. Участники соревнования неоднократно проводили акции против расизма. За 15 минут до старта гонок пилоты вставали на одно колено. При этом Квят отказался принимать участие в акции, заявив, что она противоречит русскому менталитету.