Российский пилот Haas Никита Мазепин занял последнее место в квалификации Гран-при Испании. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Россиянин не смог выйти из третьего сегмента и показал последнее, 20-е время. Его напарник по команде немец Мик Шумахер занял 18-е место.

Победу в квалификации в сотый раз в карьере одержал британский пилот Mercedes Льюис Хэмилтон. За ним расположились Макс Ферстаппен из Red Bull и напарник Хэмилтона Валттери Боттас соответственно. Гонка Гран-при Испании пройдет в воскресенье, 9 мая, в Барселоне. Соревнования начнутся в 16:00 по московскому времени.

В рамках нынешнего сезона «Формулы-1» уже прошло три этапа. Дебютирующий в гоночной серии Мазепин пока не смог набрать рейтинговых очков.