Россиянин Мазепин прокомментировал провал в дебютной гонке на «Формуле-1»

Российский пилот Uralkali Haas F1 Team Никита Мазепин прокомментировал неудачу на гонке «Формулы-1» на Гран-при Бахрейна. Его слова приводит «Чемпионат.com».

22-летний спортсмен признал, что провал в начале гонки — следствие его ошибочных решений. Мазепин заявил, что зол на себя и выразил сожаление из-за неудачи команды.

Мазепин сошел с дистанции на 20-й секунде соревнований. Болид российского пилота вылетел с трассы и врезался колесом в заграждение.

В декабре 2020-го Мазепин подписал долгосрочное соглашение с Haas. Нынешний сезон для россиянина стал дебютным в качестве пилота «Формулы-1».