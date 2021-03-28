Россиянин Мазепин вылетел с трассы в дебютной гонке «Формулы-1»

Российский пилот Uralkali Haas F1 Team Никита Мазепин вылетел с трассы во время гонки «Формулы-1» на Гран-при Бахрейна. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

22-летний россиянин не справился с управлением уже на первом круге. Болид Мазепина съехал с трассы и врезался колесом в заграждение.

Таким образом, Мазепин потерпел неудачу в дебютной гонке «Формулы-1». Он вылетел с трассы уже через 20 секунд с начала заезда.

О том, что Мазепин стал гонщиком «Формулы-1», стало известно в декабре 2020-го. Ранее россиянин выступал в элите автоспорта лишь в качестве резервного пилота.