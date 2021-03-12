Глава американской команды «Формулы-1» оправдался за российский флаг на болидах

Глава американской команды «Формулы-1» Haas Гюнтер Штайнер оправдался за использование российского флага на болидах. Его слова приводит The Race.

Штайнер заявил, что у него есть четкие инструкции относительно российского триколора от Всемирного антидопингового агентства (WADA), и Haas не нарушает их. Он обратил внимание на то, что «Формула-1» отличается от других крупных турниров. «Мы не российская команда. Спорту нужно, чтобы все было сделано правильно. Но я не думаю, что это серьезная история», — подытожил руководитель Haas.

Новая машина, получившая название VF-21, была представлена 4 марта. В WADA заявили, что расследуют использование российского флага на болиде.

Со следующего сезона за американскую команду будет выступать российский гонщик Никита Мазепин. Его отец Дмитрий Мазепин — председатель совета директоров «Уралкалия», являющегося титульным спонсором Haas.

В декабре прошлого года Спортивный арбитражный суд утвердил двухлетний запрет российским спортсменам на выступление под национальным флагом на чемпионатах мира и Олимпиадах. В течение этого срока Россия также не сможет проводить крупные международные турниры.