WADA расследует использование российского флага на болиде команды «Формулы-1»

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) расследует использование российского флага на болиде американской команды «Формулы-1» Haas. Об этом сообщает Autosport.

В WADA оказались уведомлены о том, что российская компания «Уралкалий» стала титульным спонсором команды, однако отметили, что по решению Спортивного арбитражного суда (CAS) российским спортсменам запрещается использовать флаг и гимн России на крупнейших соревнованиях.

Новая машина, получившая название VF-21, была представлена 4 марта. Часть иностранных фанатов осталась недовольна цветовым решением Haas.

Со следующего сезона за американскую команду будет выступать российский гонщик Никита Мазепин. Его отец Дмитрий Мазепин является председателем совета директоров «Уралкалия».

В декабре прошлого года CAS утвердил двухлетний запрет российским спортсменам на выступление под национальным флагом на чемпионатах мира и Олимпиадах. В течение этого срока Россия также не сможет проводить крупные международные турниры.