Сын олигарха ответил на попытки связать его попадание в «Формулу-1» с отцом

Российский гонщик Никита Мазепин, выступающий за команду Haas, ответил на попытки связать его попадание в «Формулу-1» с отцом, олигархом Дмитрием Мазепиным. Его слова приводит РБК.

«Мой отец — успешный, целеустремленный человек. Есть разочарование от того, что люди связывают мои успехи с деньгами отца. Но я уверен в себе», — заявил Мазепин-младший. Он добавил, что добился места в американской команде благодаря спортивным результатам, и собирается дальше выполнять свою работу.

Никита Мазепин подписал контракт с Haas 1 декабря. Россиянин присоединится к команде со следующего сезона. Детали соглашения не сообщаются, однако отмечается, что оно долгосрочное. Его партнером по команде станет сын семикратного чемпиона «Формулы-1» Михаэля Шумахера Мик.

В данный момент Никита Мазепин выступает в «Формуле-2» за команду Hitech Grand Prix. По данным Forbes, состояние его отца, являющегося основным владельцем и председателем совета директоров Объединенной химической компании «Уралхим», составляет 1,3 миллиарда долларов.

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