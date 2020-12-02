Сын Шумахера стал партнером нового российского гонщика в «Формуле-1»

Немецкий пилот Мик Шумахер стал партнером нового российского гонщика в «Формуле-1» Никиты Мазепина по команде Haas. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте команды.

Сын семикратного чемпиона «Формулы-1» Михаэля Шумахера подписал контракт 2 декабря. Он, как и Мазепин, присоединится к Haas в новом сезоне.

О том, что Мазепин будет выступать за Haas, стало известно 1 декабря. Детали контракта не сообщались, однако отмечалось, что он долгосрочный.

В текущем сезоне Мик выступает в «Формуле-2» за команду Prema и является лидером чемпионата. Мазепин также соревнуется в «Формуле-2», но в составе Hitech Grand Prix.

В сентябре сообщалось, что Михаэля Шумахера, который восстанавливается после травмы головы, перевезли на Мальорку, на бывшую виллу президента мадридского «Реала» Флорентино Переса. До этого он находился дома в Швейцарии.

Черепно-мозговую травму немец получил в 2013 году, когда катался на лыжах в Альпах. В результате гонщик впал в кому. Нейрохирурги считают, что спортсмен, возможно, со временем сможет лишь сидеть и делать небольшие шаги с посторонней помощью.