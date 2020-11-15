Хэмилтон стал победителем «Формулы-1» и сравнялся с Шумахером

Британский пилот Mercedes Льюис Хэмилтон в седьмой раз в карьере стал победителем «Формулы-1» и сравнялся по числу титулов с немцем Михаэлем Шумахером. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

15 ноября Хэмилтон первым финишировал на Гран-при Турции, досрочно обеспечив себе победу в общем зачете пилотов по итогам сезона.

Британец становился чемпионом «Формулы-1» в 2008-м, 2014-м, 2015-м, а также с 2017-го по 2020 год. Шумахер побеждал в 1994-м, 1995-м и с 2000-го по 2004 год.

В сентябре сообщалось, что Шумахера, восстанавливающегося после травмы головы, перевезли на Мальорку, на бывшую виллу президента мадридского «Реала» Флорентино Переса. До этого он находился дома в Швейцарии.

Черепно-мозговую травму немец получил в 2013 году, когда катался на лыжах в Альпах. В результате гонщик впал в кому. Нейрохирурги считают, что спортсмен, возможно, со временем сможет лишь сидеть и делать небольшие шаги с посторонней помощью.