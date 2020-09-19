Нейрохирург оценил шансы Шумахера на восстановление

Нейрохирург Эрих Ридерер оценил шансы семикратного чемпиона «Формулы-1» Михаэля Шумахера на восстановление. Об этом сообщает The Mirror.

По мнению врача, спортсмен, возможно, сможет лишь сидеть и делать небольшие шаги с посторонней помощью. Медик считает, что шансов на полное выздоровление у автогонщика нет. Причиной столь тяжелых для организма Шумахера последствий Ридерер считает промедление врачей, которые слишком поздно провели немцу операцию.

В июне бывший генеральный промоутер и управляющий директор «Формулы-1» Берни Экклстоун, говоря о здоровье Шумахера, заявил: «Пока Шумахер не с нами. Но когда ему станет лучше, он ответит на все наши вопросы». Также в декабре 2018-го таблоид Daily Mail сообщил, что состояние немца значительно улучшилось.

Шумахер продолжает восстановление после черепно-мозговой травмы, которую он получил в 2013 году, катаясь на лыжах в Альпах. В результате травмы головы после падения гонщик впал в кому. Последние четыре года Михаэль восстанавливается на собственной вилле на берегу Женевского озера.