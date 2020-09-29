Сын Шумахера дебютирует в «Формуле-1»

Автогонщик Мик Шумахер, сын прославленного пилота Михаэля Шумахера, дебютирует в гонке «Формулы-1». Об этом сообщает The Mirror.

21-летний гонщик примет участие в гонках Гран-при Айфеля. В команде Alfa Romeo подтвердили, что Шумахер будет управлять болидом в свободной практике на трассе «Нюрбургринг». Гран-при Айфеля пройдет с 9 по 11 октября.

В апреле 2019-го Шумахер впервые в карьере сел за руль гоночного болида «Формулы-1». Выступая за Ferrari, автогонщик принял участие в тестах в Бахрейне. Пилот выполнил 12 кругов за рулем SF 90.

Шумахер — чемпион европейской «Формулы-3». Спортсмен ранее не скрывал желания попробовать силы в главном чемпионате. Он также принимал участие в заездах «Формулы-2».

Отец Мика Шумахера — семикратный победитель «Формулы-1». Он продолжает восстановление после черепно-мозговой травмы, которую он получил в 2013 году, катаясь на лыжах в Альпах. В результате травмы головы после падения гонщик впал в кому. Последние четыре года Михаэль восстанавливается на собственной вилле на берегу Женевского озера.