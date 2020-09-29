Шумахера перевезли на бывшую виллу президента «Реала»

Семикратного чемпиона «Формулы-1», немца Михаэля Шумахера перевезли на виллу на Мальорке из дома в Швейцарии. Об этом сообщает Daily Mail.

Особняк в 2017 году приобрела жена Шумахера, чтобы проводить там отпуск с детьми. Эта вилла — бывшее место жительства президента мадридского «Реала» Флорентина Переса. Стоимость ее составляет 30 миллионов евро.

Ранее 29 сентября стало известно, что сын Шумахера Мик дебютирует в «Формуле-1». 21-летний гонщик примет участие в гонках Гран-при Айфеля.

19 сентября нейрохирург Эрих Ридерер оценил шансы Шумахера на восстановление после падения во время катания на горных лыжах в 2013 году. По мнению врача, спортсмен, возможно, сможет лишь сидеть и делать небольшие шаги с посторонней помощью.

Последние четыре года Шумахер восстанавливался на собственной вилле на берегу Женевского озера.