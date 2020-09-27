Авария на этапе «Формулы-2» в Сочи попала на видео

This crash ended the Sprint Race prematurely 🚩



Thankfully both Jack Aitken and Luca Ghiotto walked away from the incident#RussianGP 🇷🇺 #F2 pic.twitter.com/qPexWLQjaf — Formula 2 (@FIA_F2) September 27, 2020

Гонка Гран-при России «Формулы-2» на автодроме в Сочи завершилась досрочно из-за аварии. ДТП попало на видео в Twitter соревнований.

Гонка была остановлена после столкновения на в третьем повороте на седьмом круге. Британец Джек Эйткен вынес с трассы итальянца Луку Гьотто, машина которого врезалась в отбойник и загорелась. Болид Эйткена также вылетел за пределы трассы и пробил ограждение. Оба пилота не получили серьезных травм.

Положение пилотов зафиксировано по итогам пятого круга: победил Гуаньюй Чжоу. На втором месте расположился Никита Мазепин, а на третьем — Мик Шумахер.