Описано состояние пережившего аварию на страшной скорости гонщика

Пилот «Формулы-2» Хуан-Мануэль Корреа, переживший аварию на скорости 274 километра в час, находится в критическом, но стабильном состоянии. Об этом сообщает Motorsport со ссылкой на заявление семьи спортсмена.

У Корреа был диагностирован острый респираторный дистресс-синдром, из-за чего он не может самостоятельно дышать. В настоящий момент пилот находится в отделении интенсивной терапии, врачи ввели его в искусственную кому.

Корреа выжил в аварии, произошедшей 31 августа на Гран-при Бельгии. Шедший перед американским пилотом француз Антуан Юбер не вписался в поворот, и Корреа врезался в него на скорости 274 километра в час. Из-за удара болид француза разлетелся надвое, а автомобиль Корреа перевернулся и остался без носовой части. Юбер скончался от травм, полученных в результате удара.

22-летний французский пилот шел восьмым в общем зачете «Формулы-2». Корреа шел 12-м.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!



