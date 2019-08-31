Гонку «Формулы-2» отменили после серьезной аварии

Гонка «Формулы-2» в рамках Гран-при Бельгии отменена после серьезного столкновения пилотов команд BWT Arden и Sauber Junior француза Антуана Юбера и американца Хуана Корреа соответственно. Об этом сообщает BBC News.

Гонка была остановлена на втором круге. Юбер не справился с управлением болидом на повороте. Он врезался в отбойник, а шедший следом Корреа не смог среагировать, столкнувшись с оппонентом. Гонка так и не была возобновлена.

Из-за удара болид французского пилота разлетелся надвое, а автомобиль Корреа перевернулся и остался без носовой части.

Соревнования «Формула-2» проводятся с 1948 года. Это вторые по статусу гонки, согласно Международной автомобильной федерации (FIA).

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