В «Формуле-1» появится новый российский гонщик Никита Мазепин, который начнет выступление за команду Haas. Об этом сообщается на сайте американской команды.

Россиянин присоединится к Haas со следующего сезона. Детали контракта не сообщаются, однако отмечается, что он долгосрочный. Мазепин заявил, что осуществил мечту своей жизни и надеется поскорее начать работу. «Я очень ценю доверие со стороны команды. Они дали молодому пилоту шанс, и я благодарю их за это», — добавил он.

В данный момент Мазепин выступает в «Формуле-2» за команду Hitech Grand Prix. Он станет четверым российским пилотом в истории «Формулы-1» после Виталия Петрова, Сергея Сироткина и Даниила Квята.

Спортсмен — сын основного владельца и председателя совета директоров Объединенной химической компании «Уралхим» Дмитрия Мазепина. По данным Forbes, состояние Мазепина-старшего составляет 1,3 миллиарда долларов.