WADA оценило правомерность использования командой «Формулы-1» российского флага

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) завершило расследование о правомерности использования российского флага на болиде американской команды «Формулы-1» Haas. Об этом сообщает formula1news.co.uk со со ссылкой на собственные источники.

В организации не собираются предпринимать никаких действий, так как команда не нарушила правил. В WADA посчитали достаточным нейтральный статус российского пилота Haas Никиты Мазепина и отсутствие триколора на его комбинезоне.

Новая машина Haas, получившая название VF-21, была представлена 4 марта. Позже в WADA объявили о начале расследования.

Мазепин будет выступать за американскую команду со следующего сезона. Его отец Дмитрий Мазепин — председатель совета директоров «Уралкалия», являющегося титульным спонсором Haas. Чемпионат стартует 28 марта.

В декабре прошлого года Спортивный арбитражный суд (CAS) утвердил двухлетний запрет российским спортсменам на выступление под национальным флагом на чемпионатах мира и Олимпиадах. В течение этого срока Россия также не сможет проводить крупные международные турниры.