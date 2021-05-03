Россиянин Мазепин отреагировал на 19-е место на Гран-при Португалии

Российский пилот Haas Никита Мазепин подвел итоги Гран-при Португалии, на котором он занял 19-е место. Об этом сообщает Twitter американской команды.

По словам спортсмена, гонка его многому научила. Россиянин отметил, что теперь знает, что ему нужно улучшить. Он также добавил, что несколько кругов все идет хорошо, но более стабильные выступления придут с опытом.

Гран-при Португалии прошло в воскресенье, 2 мая. Победу в гонке одержал британский пилот Mercedes Льюис Хэмилтон. Ставший 19-м Мазепин отстал от лидера на два круга.

Этап в Португалии стал третьим в сезоне. Дебютирующий в «Формуле-1» Мазепин пока не смог набрать рейтинговых очков.