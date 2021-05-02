Британский пилот Mercedes Льюис Хэмилтон выиграл Гран-при Португалии. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
Гонка «Формулы-1» прошла в воскресенье, 2 мая, в Портимане. Вторым финишировал выступающий за Red Bull Макс Ферстаппен. Тройку сильнейших замкнул финский напарник Хэмилтона по Mercedes Валттери Боттас.
Российский пилот Haas Никита Мазепин финишировал 19-м. Он отстал от победителя на два круга.
Этап в Португалии стал третьим в сезоне. В общем зачете с 69 очками лидирует Хэмилтон. Мазепин пока не набрал ни одного рейтингового очка и находится на предпоследнем, 19-м месте.