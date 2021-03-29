Хэмилтон побил еще один рекорд Шумахера

Британский пилот Mercedes Льюис Хэмилтон побил рекорд семикратного чемпиона «Формулы-1» Михаэля Шумахера по числу кругов на позиции лидера. Об этом сообщается на сайте гоночной серии.

В воскресенье, 28 марта, британец выиграл первый этап нового сезона, придя первым к финишу на Гран-при Бахрейна. В той гонке он превзошел отметку в 5111 кругов лидерства, обойдя немецкого спортсмена.

Следующей гонкой сезона станет Гран-при Эмилии-Романьи. Соревнования пройдут в Италии с 16 по 18 апреля.

По итогам прошлого сезона Хэмилтон сравнялся с Шумахером по числу чемпионских титулов: оба спортсмена по семь раз побеждали в общем зачете «Формулы-1». Помимо этого, британец побил рекорды немца по количеству выигранных гонок и завоеванных поул-позишн.