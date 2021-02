В «Формуле-1» отказались от нанесения радуги на болиды

В «Формуле 1» со следующего сезона откажутся от изображения радуги на болидах. Об этом сообщается на сайте гоночной серии.

Радуга использовалась всеми командами в рамках кампании We Race As One. Ее цель — показать единство «Формулы-1» с обществом в борьбе с коронавирусом, а также выступить против проявлений дискриминации.

Теперь руководство «королевских автогонок» планирует сосредоточить We Race As One на окружающей среде, социальности и стратегии корпоративного управления. Главными ценностями станут экологичность, разнообразие и инклюзивность.

Прошлый сезон «Формулы-1» завершился 13 декабря, титул завоевал британский гонщик Mercedes Льюис Хэмилтон. Новый чемпионат стартует 26 марта Гран-при Бахрейна.