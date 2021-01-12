Пилот «Формулы-1» показал полученные в страшной аварии со взрывом ожоги

Пилот команды Haas Ромен Грожан, попавший в страшную аварию со взрывом во время этапа Гран-при Бахрейна «Формулы-1», показал последствия полученных ожогов. Фотографии спортсмен опубликовал в Instagram.

Гонщик выложил два снимка. На первом он сидит с котом, а на втором демонстрирует поврежденные огнем руки. По мнению Грожана, выглядят они до сих пор «не очень». Он также посоветовал впечатлительным людям отказаться от просмотра второго фото.

30 ноября 2020 года Грожан записал видеообращение из больницы. Он отметил, что все «почти в порядке», а также поблагодарил врачей и болельщиков. «Надеюсь, скоро я смогу вам писать и рассказывать, как идут дела», — сказал он.

Авария произошла 29 ноября в результате столкновения болидов Ромена Грожана и российского гонщика Alpha Tauri Даниила Квята. Болид Грожана врезался в ограждение и взорвался. Спортсмену были диагностированы ожоги рук и лодыжек.