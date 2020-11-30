Пилот «Формулы-1» рассказал о самочувствии после страшной аварии со взрывом

@grosjeanromain / Instagram

Пилот команды Haas Ромен Грожан, попавший в страшную аварию со взрывом во время этапа Гран-при Бахрейна «Формулы-1», рассказал о самочувствии. Соответствующий пост доступен в его Instagram-аккаунте.

Грожан записал видеообращение из больницы. Он заявил, что все «почти в порядке», а также поблагодарил врачей и болельщиков. «Надеюсь, скоро я смогу вам писать и рассказывать, как идут дела», — заметил он.

Авария произошла 29 ноября в результате столкновения болидов Грожана и российского гонщика Alpha Tauri Даниила Квята. Болид Грожана врезался в ограждение и взорвался. Спортсмену диагностированы ожоги рук и лодыжек.