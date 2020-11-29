Гонка «Формулы-1» остановлена после столкновения пилота с российским гонщиком

Гонка Гран-при Бахрейна «Формулы-1» остановлена после аварии швейцарца и французского автогонщика, пилота команды Haas Ромена Грожана. Об этом сообщает «Чемпионат.com».

На первом круге Грожан вылетел с трассы из-за столкновения с российским гонщиком Alpha Tauri Даниилом Квятом: его болид врезался в ограждение и загорелся. Отмечается, что европеец самостоятельно покинул машину и сел в медицинский автомобиль. У спортсмена ожоги рук и лодыжек.

На данный момент Грожана отправляют в больницу, где ему предстоит пройти медицинский осмотр.

В октябре шестикратного чемпиона «Формулы-1» Льюиса Хэмилтона возмутили действия российского гонщика Даниила Квята. Участники соревнования неоднократно проводили акции против расизма. За 15 минут до старта гонок пилоты вставали на одно колено. При этом Квят отказался принимать участие в акции, заявив, что она противоречит русскому менталитету.