Шестикратного чемпиона «Формулы-1» возмутили действия российского гонщика

Шестикратного чемпиона «Формулы-1», пилота Mercedes Льюиса Хэмилтона возмутили действия российского гонщика Виталия Петрова, критиковавшего акции в поддержку борьбы с расизмом. Его слова приводит Racefans.

Хэмилтон выступил против приглашения Петрова в качестве гоночного стюарда на Гран-при Португалии. «Они наняли человека, который открыто критикует вещи, с которыми мы боремся. Мы должны приглашать людей, которые идут в ногу со временем. Которые понимают, в какие времена мы живем», — посчитал он. Гонщик добавил, что озадачен решением Международной автомобильной федерации, так как выбор пилотов был велик.

В сентябре Петров в интервью «Чемпионат.com» раскритиковал политические акции Хэмилтона. Ему не понравились призывы британца вставать на одно колено в знак борьбы с расизмом, а также выступление в футболке с изображением убитой чернокожей женщины.

В текущем сезоне гонщики «Формулы-1» неоднократно проводили акции против расизма. За 15 минут до старта соревнований пилоты вставали на одно колено. При этом российский гонщик команды Alpha Tauri Даниил Квят отказался принимать участие в акции, заявив, что она противоречит русскому менталитету.