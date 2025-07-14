Бросившая младенца в аэропорту Турции россиянка захотела забрать его у приемной матери

Shot: Бросившая младенца в аэропорту Антальи россиянка захотела забрать его

Россиянка Екатерина Бурнашкина, бросившая младенца в аэропорту Антальи, после своего освобождения из тюрьмы в Турции захотела забрать ребенка у приемной матери. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

19-летняя студентка призналась, что осознала свою ошибку и хочет сама вырастить дочь Николь, которая живет с приемной семьей в Подмосковье. Биологический отец девочки, студент из Ногинска, ее так и не признал, несмотря на то, что ранее обещал сделать это после ДНК-теста.

По данным источника, за решеткой Бурнашкина выучила турецкий язык, чтобы общаться с адвокатами. После возвращения на родину она планирует поехать в родную Электросталь. О восстановлении в колледже, где она училась на овощевода, пока речи не идет — сначала девушка хочет решить вопрос с ребенком.

В июне дочери Бурнашкиной нашли новую семью в Павловском Посаде. У них это уже второй приемный ребенок.

Ранее сообщалось, что приговоренную к 15 годам тюремного заключения россиянку, бросившую младенца в аэропорту Антальи в октябре 2024 года, освободили спустя девять месяцев. Приговор девушке отменили после апелляции.

