Российскому пилоту «Формулы-1» запретили использовать слово «Россия» на болиде

Российскому пилоту «Формулы-1» Никите Мазепину, выступающему в американской команде Haas, запретили использовать слово «Россия» на болиде. Об этом сообщает РИА Новости.

По информации источника, причиной решения стали санкции Спортивного арбитражного суда (CAS) в отношении российского спорта. «Формула-1» является чемпионатом мира в классе автогонок, поэтому отечественные спортсмены также попадают под ограничения. Отмечается, что Мазепину нельзя использовать флаг и гимн, но в раскраске болида могут присутствовать белый, синий и красный цвета.

17 декабря прошлого года CAS утвердил двухлетний запрет российским спортсменам на выступление под национальным флагом на чемпионатах мира и Олимпиадах. В течение этого срока Россия также не сможет проводить такие турниры. Наказание было смягчено после санкций, наложенных Всемирным антидопинговым агентством в декабре прошлого года. Тогда Россию лишили права проводить международные соревнования на четыре года.

Мазепин подписал контракт с Haas 1 декабря. Россиянин должен присоединиться к команде со следующего сезона. Его партнером по команде станет сын семикратного чемпиона «Формулы-1» Михаэля Шумахера Мик.