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13:31, 14 июля 2025Забота о себе

Женщин предупредили о раке из-за одной популярной процедуры

20minutos: Врачи из SCF предупредили о раке кожи из-за ламп для маникюра
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: FXQuadro / Shutterstock / Fotodom

Врачи из Фонда борьбы с раком кожи (SCF) заявили, что маникюр может обернуться для женщин раком кожи. Об опасности этой популярной процедуры они предупредили в беседе с изданием 20minutos.

«Лампы для маникюра испускают ультрафиолетовое излучение, которое связывают как с преждевременным старением кожи, так и с раком», — рассказали специалисты. Однако, по их словам, риск развития онкологического заболевания можно снизить.

Для этого врачи рекомендовали использовать солнцезащитный крем. Его стоит нанести на руки за 20 минут до процедуры. Правда, солнцезащитный крем не спасет от агрессивного подногтевого рака, но он встречается редко, отметили они.

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