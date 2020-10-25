Хэмилтон выиграл этап «Формулы-1» в Португалии и побил рекорд Шумахера

Британский пилот Mercedes Льюис Хэмилтон выиграл этап «Формулы-1» в Португалии и побил рекорд Михаэля Шумахера. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
На втором месте финишировал партнер британца по команде финн Валттери Боттас. Тройку сильнейших замкнул голландский пилот Red Bull Макс Ферстаппен.
Российский пилот Toro Rosso Даниил Квят закончил гонку на 19-м месте. Спортсмен получил штраф в пять секунд за нарушение лимитов трассы.
Победа на Гран-при Португалии стала 92-й для Хэмилтона Таким образом, британский пилот превзошел рекорд семикратного чемпиона мира Михаэля Шумахера по количеству побед в гонках Гран-при. Немец 91 раз в профессиональной карьере поднимался на первую строчку.