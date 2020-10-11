Еще один рекорд Шумахера повторили

Британский гонщик Mercedes Льюис Хэмилтон выиграл Гран-при Айфеля и повторил рекорд Михаэля Шумахера по количеству побед в «Формуле-1». Результаты доступны на сайте турнира.

Соревнования прошли на немецком автодроме «Нюрбургринг». Хэмилтон одержал 91-ю победу в карьере, повторив достижение Шумахера. Второе место занял нидерландец Макс Ферстаппен из Red Bull, третьим финишировал австралиец Даниэль Риккьярдо из Renault.

Следующий этап «Формулы-1» пройдет в Португалии с 23 по 25 октября.

31 августа Хэмилтон обновил достижение по километрам лидирования в «Формуле-1». Расстояние, на протяжении которого британец во время гонок пилотировал на первом месте, достигло 24 297 километров. Шумахер был лидером на протяжении 24 148 километров.

Шумахер — семикратный чемпион «Формулы-1». Сейчас он восстанавливается после черепно-мозговой травмы, которую получил в 2013 году во время катания на лыжах в Альпах.