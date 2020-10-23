В «Формуле-1» ответили на возмущение Хэмилтона в адрес российского гонщика

В «Формуле-1» ответили на возмущение шестикратного чемпиона серии, пилота Mercedes Льюиса Хэмилтона в адрес российского гонщика Виталия Петрова, критиковавшего акции в поддержку борьбы с расизмом. Об этом сообщает Reuters.

В федерации заявили, что при выборе стюарда не ориентируются на личные взгляды человека. При этом в организации добавили, что высказывания Петрова не должны противоречить регламенту и этическому кодексу FIA.

Ранее 23 октября Хэмилтон выступил против приглашения Петрова в качестве стюарда на Гран-при Португалии. Его возмутило то, что Петров открыто критикует вещи, с которыми он борется.

В сентябре Петров в интервью «Чемпионат.com» заявил, что недоволен политическими акциями Хэмилтона. Ему не понравились призывы британца вставать на одно колено в знак борьбы с расизмом, а также выступление в футболке с изображением убитой чернокожей женщины.

В текущем сезоне гонщики «Формулы-1» неоднократно проводили акции против расизма. За 15 минут до старта соревнований пилоты вставали на одно колено. При этом российский гонщик команды Alpha Tauri Даниил Квят отказался принимать участие в акции, заявив, что она противоречит русскому менталитету.