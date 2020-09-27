Боттас победил на этапе «Формулы-1» в Сочи

Финский пилот команды Mercedes Валттери Боттас победил на десятом этапе чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» в Сочи. Результаты доступны на сайте турнира.

Второе место в гонке занял нидерландец Макс Ферстаппен из Red Bull, на третьем месте расположился шестикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон из Mercedes. Российский пилот Scuderia AlphaTauri Даниил Квят финишировал на восьмом месте.

Боттас в интервью BBC прокомментировал победу, заявив, что это была нелегкая гонка. «Никогда нельзя сдаваться. Здорово одержать победу, и я постараюсь сохранить этот импульс», — сказал он. Финн во второй раз стал победителем на Гран-при России. Кроме того, все семь гонок в Сочи выигрывали только пилоты Mercedes.

Ранее 27 сентября гонка Гран-при России «Формулы-2» на автодроме в Сочи завершилась досрочно из-за аварии. Соревнования были остановлены после столкновения на третьем повороте на седьмом круге.