Британский пилот команды «Формулы-1» Mercedes Льюис Хэмилтон призвал покончить с доминированием мужчин в автоспорте. Об этом сообщает Racingnews365.

Спортсмен отметил, что занимается гонками с восьмилетнего возраста, и все это время на первых ролях были мужчины. По его мнению, сейчас появились достойные гонщицы.

Хэмилтон добавил, что именно поэтому стал владельцем команды X44, выступающей в новой серии Extreme E. Регламент соревнований предусматривает обязательное присутствие в коллективе и мужчины, и женщины.

Хэмилтон известен активной гражданской позицией. Спортсмен часто выступает в защиту окружающей среды, борется с расовой дискриминацией, а также защищает права сексуальных меньшинств.

По итогам прошлого сезона Хэмилтон сравнялся с немцем Михаэлем Шумахером по числу чемпионских титулов. Оба спортсмена по семь раз побеждали в общем зачете «Формулы-1».