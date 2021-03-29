Бывший пилот «Формулы-1» призвал выгнать россиянина Мазепина из гоночной серии

Бывший пилот «Формулы-1» Мика Сало призвал выгнать из гоночной серии российского гонщика Haas Никиту Мазепина. Об этом сообщает Grandpx.news.

По словам финского спортсмена, россиянину не место в «королевских автогонках». Критика экс-пилота связана с инцидентом, произошедшим с Мазепиным на первом Гран-при сезона.

В воскресенье, 28 марта, Мазепин сошел с дистанции на 20-й секунде соревнований в Бахрейне. Болид российского пилота вылетел с трассы и врезался колесом в заграждение. Спортсмен объяснил произошедшее собственной ошибкой.

В декабре 2020-го Мазепин подписал долгосрочное соглашение с Haas. Нынешний сезон для россиянина стал дебютным в качестве пилота «Формулы-1».