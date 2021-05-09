Мазепин занял 19-е место на Гран-при Испании

Британский пилот Mercedes Льюис Хэмилтон выиграл Гран-при Испании. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
Гонка прошла в воскресенье, 9 мая, в Барселоне. Вторым финишировал Макс Ферстаппен из Red Bull, тройку сильнейших замкнул напарник британца по Mercedes Валттери Боттас.
Российский пилот Haas Никита Мазепин финишировал 19-м. Это предпоследний результат. Хуже выступил только пилот Alpha Tauri Юки Цунода, который досрочно завершил гонку из-за отказа мотора.
Этап в Испании стал третьим в сезоне «Формулы-1». В общем зачете с 94 очками лидирует Хэмилтон. Мазепин пока не набрал ни одного рейтингового очка и находится на предпоследнем, 19-м месте. Лучшим результатом россиянина в нынешнем чемпионате является 17-я позиция на Гран-при Эмилии-Романьи.