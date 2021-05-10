Канадский пилот показал неприличный жест россиянину Мазепину во время гонки

Канадский пилот команды Aston Martin Лэнс Стролл показал россиянину Никите Мазепину из Haas неприличный жест во время квалификационной гонки Гран-при Испании. Об этом сообщает РИА Новости.
Инцидент произошел во время сессии свободных заездов. Обогнав россиянина на одном из поворотов, канадец показал ему средний палец.
Заезд завершился победой пилота Mercedes Льюиса Хэмилтона. Мазепин занял предпоследнее, 19-е место. Стролл расположился на 11 месте.
На традиционном построении спортсменов перед гонкой Мазепин решил преклонить колено. Россиянин заявил, что проявил уважение к ветеранам Великой Отечественной войны и всем людям, причастным к Победе. Иностранные фанаты осудили его за этот поступок.