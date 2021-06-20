Ферстаппен выиграл Гран-при Франции

Нидерландский пилот Red Bull Макс Ферстаппен стал победителем Гран-при Франции. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Гонка прошла в воскресенье, 20 июня. Вторым к финишу пришел пилот Mercedes Льюис Хэмилтон. Тройку сильнейших замкнул напарник Ферстаппена Серхио Перес. Российский пилот Haas Никита Мазепин занял последнее, 20-е место.

Победа позволила Ферстаппену упрочить лидерство в общем зачете, в его активе 131 балл. На втором месте находится Льюис Хэмилтон со 119 баллами. Третью строчку с 84 очками занимает Серхио Перес из Red Bull.

Следующим этапом «Формулы-1» Станет Гран-при Австрии. Соревнования начнутся 25 июня.