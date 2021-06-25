«Формула-1» убрала из календаря чемпионата мира российский флаг

«Формула-1» опубликовала обновленный календарь чемпионата мира нынешнего сезона. Фото опубликовано в Twitter гоночной серии.

Напротив даты проведения этапа «Королевских гонок» в Сочи отсутствует российский флаг. Вместо него на картинке размещен белый прямоугольник. При этом в расписании по-прежнему осталось слово «Россия». Этап Гран-при в России пройдет с 24 по 26 сентября.

17 декабря прошлого года Спортивный арбитражный суд (CAS) утвердил двухлетний запрет российским спортсменам на выступление под национальным флагом на чемпионатах мира и Олимпиадах. В течение этого срока Россия также не сможет проводить такие турниры.

Наказание было смягчено после санкций, наложенных Всемирным антидопинговым агентством (WADA) в декабре прошлого года. Тогда Россию лишили права проводить международные соревнования на четыре года.