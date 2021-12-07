В «Листвяжной» обнаружили тела еще 13 погибших

Местоположение 13 тел погибших на шахте «Листвяжная» в городе Белово Кемеровской области определено. Об обнаружении тел сообщает источник ТАСС.

По словам собеседника агентства, спасатели обнаружили тела 12 горняков и одного горноспасателя — их поднимают на поверхность. Ведется поиск еще двух тел.

В пресс-службе МЧС по Кемеровской области рассказали, что горноспасатели еще не обследовали 890 метров горных выработок. В ведомстве назвали газовую обстановку в шахте стабильной. В «Листвяжной» продолжается откачка воды и восстановление вентиляционных сооружений.

Взрыв метана в шахте «Листвяжная» в Кемеровской области произошел утром 25 ноября. В результате погиб 51 человек, среди них пять горноспасателей, которые отправились на поиски шахтеров.

Одному из спасателей Александру Заковряшину, которого посчитали погибшим, удалось покинуть шахту — он вышел к спасателям сам на следующий день после ЧП. Россиянин рассказал, что ему удалось выбраться благодаря струе свежего воздуха с поверхности.