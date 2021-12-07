Спасатели проведут поиск погибших еще в 890 горных выработках шахты «Листвяжная»

Сотрудники МЧС не обследовали еще 890 горных выработок на шахте «Листвяжная» в Кузбассе

Спасатели продолжают поиск погибших шахтеров на шахте «Листвяжная» в Кузбассе, они не обследовали еще 890 горных выработок. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Кемеровской области, передает «Интерфакс».

«Выполнение комплекса мероприятий по проветриванию аварийного участка в шахте "Листвяжная" и улучшение газовой атмосферы, позволили горноспасателям МЧС России провести разведку ранее необследованных горных выработок для поиска погибших шахтеров», — отметили в ведомстве.

Газовая обстановка в шахте остается стабильной. Производятся работы по откачке воды, восстановлению вентиляционных сооружений, идет забор проб воздуха. Подразделения горноспасателей работают круглосуточно, в смене находится от четырех до шести отделений ВГСЧ МЧС России.

Взрыв метана в шахте «Листвяжная» в Кемеровской области произошел утром 25 ноября. В результате погиб 51 человек, среди них пять горноспасателей, которые отправились на поиски шахтеров. Одному из спасателей Александру Заковряшину, которого посчитали погибшим, удалось покинуть шахту — он вышел к спасателям сам на следующий день после ЧП. Россиянин рассказал, что ему удалось выбраться благодаря струе свежего воздуха с поверхности.

